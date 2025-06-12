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12 червня 2025, 11:04

У Кривому Розі стався скандал через могилу для загиблого воїна

12 червня 2025, 11:04
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Інцидент стався під час поховання загиблого військовослужбовця Дмитра Тимофєєва

Про це повідомляє "На часі", передає RegioNews.

У Кривому Розі під час церемонії прощання з полеглим бійцем Дмитром Тимофєєвим стався прикрий інцидент. 11 червня родичі та побратими приїхали на кладовище до Сектору почесних поховань, однак могила для захисника виявилася не підготовленою.

Присутні змушені були понад годину чекати під відкритим небом, доки прибув трактор і розпочав копання. Згодом яму доробляли вручну.

Причиною затримки називають плутанину в організації поховання. У комунальному підприємстві "Ритуал сервіс плюс" нібито заявили, що поховання було заплановане на наступний день. Водночас побратими запевняють, що всі документи та заявки були передані райвиконкому вчасно. Військова частина, за їх словами, також дотрималася всіх термінів. До того ж ритуальники не забезпечили обіцяний намет для церемонії, тож прощання відбулося просто неба, під палючим сонцем.

22-річний Дмитро Тимофєєв служив старшим сапером у військовій частині 3027 Національної гвардії. До повномасштабного вторгнення він працював слюсарем на Північному ГЗК. Після строкової служби вирішив стати контрактником. Дмитро брав участь у боях за Київщину, Луганщину, Донеччину та Харківщину. Із серпня 2024 року вважався зниклим безвісти, поки не надійшло підтвердження його загибелі поблизу села Піщане на Куп’янському напрямку.

За проявлену мужність захисника посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня, відзнакою Президента України "За оборону України" та двома медалями - "Незламним героям російсько-української війни" і "За стійкість та незламність". У рідному місті на Дмитра чекали батьки, дві бабусі та наречена.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині вандал вкрав прапор з могили військового.

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