Подружжя з Херсонщини засудили на співпрацю з окупантами
На Херсонщині чоловік і жінка, які працювали молодшими інспекторами колонії, добровільно погодилися служити окупантам
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Обоє отримали російські паспорти та зарплату в рублях. Щоб заслужити прихильність "нової влади", вони активно здавали інформацію про своїх земляків, зокрема про учасників АТО.
Після деокупації частини Херсонської області перебіжчики спалили свої російські паспорти й намагалися переховуватися від правосуддя.
Правоохоронці викрили їх і затримали.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання — "прапорщик внутрішньої служби".
Його дружину, яка активно співпрацювала зі слідством, раніше було засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на днях до ув'язнення засудили колаборанта, який на Херсонщині працював на окупантів та отримав паспорт РФ.