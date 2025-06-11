Подружжя з Херсонщини засудили на співпрацю з окупантами

фото: ДБР

На Херсонщині чоловік і жінка, які працювали молодшими інспекторами колонії, добровільно погодилися служити окупантам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Обоє отримали російські паспорти та зарплату в рублях. Щоб заслужити прихильність "нової влади", вони активно здавали інформацію про своїх земляків, зокрема про учасників АТО.

Після деокупації частини Херсонської області перебіжчики спалили свої російські паспорти й намагалися переховуватися від правосуддя.

Правоохоронці викрили їх і затримали.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання — "прапорщик внутрішньої служби".

Його дружину, яка активно співпрацювала зі слідством, раніше було засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на днях до ув'язнення засудили колаборанта, який на Херсонщині працював на окупантів та отримав паспорт РФ.