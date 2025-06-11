фото: ГБР

В Херсонской области мужчина и женщина, работавшие младшими инспекторами колонии, добровольно согласились служить оккупантам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Оба получили российские паспорта и зарплату в рублях. Чтобы заслужить приверженность "новой власти", они активно сдавали информацию о своих земляках, в том числе об участниках АТО.

После деоккупации части Херсонской области перебежчики сожгли свои российские паспорта и пытались скрываться от правосудия.

Правоохранители разоблачили их и задержали.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также его лишили специального звания – "прапорщик внутренней службы".

Его жена, активно сотрудничавшая со следствием, ранее была приговорена за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины) к 9 годам лишения свободы.

Напомним, на днях к заключению приговорили коллаборанта, который в Херсонской области работал на оккупантов и получил паспорт РФ.