Фото: Нацполіція

Судовий вирок отримав колишній міліціонер, який виявився зрадником. Він перейшов на бік РФ, а потім ховався від української поліції

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Колишній міліціонер під час окупації Херсонщини добровільно перейшов на бік росіян. Він працював у них у незаконній експертно-криміналістичному центрі так званого "ГУ МВД" в Херсонській області. Там зрадник був "взрівотехніческіх і пожаротехніческіх ісследованій", і отримав звання майора окупаційної поліції разом із паспортом громадянина РФ.

Після деокупації частини Херсонщини чоловік не виїхав з України. Він почав переховуватися від правоохоронців: змінював місця проживання, оселявся в покинутих будинках прифронтових населених пунктів, де майже не залишилось цивільного населення через постійні обстріли.

"Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину проти держави. Вирок — 13 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині засудили колаборанта. Коли селище чоловіка окупували, він добровільно почав співпрацювати з росіянами. Тепер найближчі роки він проведе у в'язниці.