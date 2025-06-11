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11 червня 2025, 10:19

Росія обіцяє "мир" і одночасно готується до затяжної війни — WSJ

11 червня 2025, 10:19
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Олексій Мединський заявив, що відсутність компромісів з боку Києва призведе до великих територіальних втрат

Про це заявив Олексій Мединський в інтерв’ю виданню Wall Street Journal, передає RegioNews.

Росія готова вести затяжну війну в Україні, заявив Олексій Мединський. За його словами, відсутність компромісів з боку Києва призведе до значних територіальних втрат. Він порівняв нинішній конфлікт із суперечкою між братами — старшим і молодшим, які сперечаються, хто з них важливіший і розумніший. Такий конфлікт, за його словами, тільки загострює розбіжності між сторонами.

Мединський також зазначив, що вести тривалу війну з Росією неможливо. Він навів історичний приклад 21-річної війни між Росією та Швецією у XVIII столітті, щоб довести, що Росія перемагає у тривалих бойових діях. Водночас його слова викликали суперечливу реакцію, адже нинішні бойові дії супроводжуються масштабними обстрілами мирних населених пунктів і загибеллю цивільних, зокрема дітей.

В українських містах постійно фіксують удари по житлових кварталах та інфраструктурі. Використання Росією дронів зі шрапнеллю викликає обурення серед місцевих жителів і виконує роль доказу агресивних намірів держави-агресора. Ці події підкреслюють протиріччя між заявами про прагнення до миру та реальними діями на фронті.

Раніше повідомлялося про операцію "Павутина" та переговори у Стамбулі. Чого чекати далі?

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