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11 червня 2025, 09:41

Паломницю з Дніпра, яка виправдовувала агресію РФ, відправлять у в'язницю

11 червня 2025, 09:41
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Її засудили до 1,5 року обмеження волі

Про це повідомляє Тернопільска обласна прокуратура, передає RegioNews.

57-річну мешканку Дніпра визнали винною у поширенні кремлівської пропаганди під час паломництва в Почаївську лавру на Тернопільщині. За інформацією правоохоронців, жінка використовувала месенджер Telegram, щоб схвалювати збройну агресію Росії та вихваляти діяльність терористичних угруповань.

Справу розглядав Дніпровський районний суд, який ухвалив для жінки покарання у вигляді обмеження волі строком на півтора року. Також рішення суду залишила в силі апеляційна інстанція. Таким чином, вирок набув законної сили.

У ході слідства встановлено, що під час поїздки до Почаєва жінка відкрито поширювала матеріали з проросійськими меседжами, що порушує законодавство України. Правоохоронці наголошують, що подібні дії підпадають під статтю 436-2 Кримінального кодексу, яка стосується виправдовування збройної агресії та героїзації осіб, що вчиняють такі дії.

У Службі безпеки України та прокуратурі підкреслили, що заклики чи спроби поширювати ворожу пропаганду є кримінально караними та загрожують безпеці держави.

Раніше повідомлялося, що житель Харкова шпигував за ЗСУ та передавав дані ворогу.

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