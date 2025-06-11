Массированные обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 5 гражданских

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За прошедшие сутки, 10 июня, российские войска атаковали более двух десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За минувшие сутки россияне били по жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.