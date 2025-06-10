В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль

иллюстративное фото: Нацполиция

Вечером 10 июня российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона. Пострадала местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль около 17:40.

"В результате вражеского удара пострадала 61-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия", - говорится в сообщении.

Врачи на месте оказали помощь потерпевшей. От госпитализации херсонка отказалась.