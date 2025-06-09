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Россияне 9 июня атаковали Херсонщину артиллерией и дронами. Среди пострадавших мужчины, которые просто шли по улице, когда их атаковал дрон

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

9 июня русские военные обстреляли населенные пункты Херсонской области. Враг использовал артиллерию и беспилотники. По состоянию на 17.00 известно о четырех пострадавших.

Образца в поселке городского типа Белозерка россияне сбросили взрывчатку с дрона на двоих мужчин 40 и 43 лет, следовавших по улице. Оба получили сотрясение головного мозга и акубаротравмы.

Впоследствии россияне обстреляли этот населенный пункт из артиллерии. Один из снарядов взорвался у частного дома. В результате пострадала 34-летняя женщина, которая находилась внутри.

В Херсоне россияне атаковали дроном гражданское авто. Ранение получил 74-летний мужчина. В результате обстрелов также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

Напомним, ранее россияне атаковали Днепропетровщину . В ночь на 7 июня в Павлограде получили ранения 29-летний мужчина и 16-летний подросток.