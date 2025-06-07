Ночной обстрел Херсона: погибли супруги

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В ночь на 7 июня российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, под удар попали жилые дома — повреждены две многоэтажки.

К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли супруги: 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.

На месте работают спасательные службы.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов Херсонщины.

Напомним, на днях в Днепровском районе Херсона автомобиль наехал на мину. В результате взрыва пострадала женщина, которая находилась в салоне транспортного средства