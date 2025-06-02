Фото: прокуратура

Россияне в очередной раз атаковали Херсонщину. В результате атаки получил ранение ребенок 5 лет

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Российские оккупанты 2 июня нанесли удары по населенным пунктам Херсонщины с артиллерии и беспилотниками. В Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе 11 человек получили ранения. Известно, что среди пострадавших ребенок 5 лет.

Около четырех часов российские военные ударили артиллерией по Херсону. В результате атаки погиб 40-летний местный житель. Также погиб водитель автомобиля скорой помощи, атакованный дроном.

Напомним, 31 мая россияне атаковали Харьков на область. В результате атаки повреждено более 30 жилых домов. Также пострадали местные жители.