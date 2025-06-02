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02 червня 2025, 15:49

Росіяни двічі за ранок вдарили по Куп'яньську - є постраждалі

02 червня 2025, 15:49
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Фото: ОВА
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Російські військові в понеділок, 2 червня, вчергове атакували Куп'янськ. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро місцевих жителів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

2 червня близько 9:30 російські військові завдали авіаційного удару по Куп'янську. Внаслідок атаки пошкоджено 30 житлових будинків. Отримали поранення дві жінки віком 56 та 60 років.

Уже об 11:45 росіяни знову вдарили по місту. Дві жінки отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 1 червня росіяни скинули вибухівку в Херсоні. Внаслідок атаки ворога двоє місцевих жителя отримали травми. На жаль, 53-річний чоловік загинув від отриманих травм.

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