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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

2 червня близько 9:30 російські військові завдали авіаційного удару по Куп'янську. Внаслідок атаки пошкоджено 30 житлових будинків. Отримали поранення дві жінки віком 56 та 60 років.

Уже об 11:45 росіяни знову вдарили по місту. Дві жінки отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 1 червня росіяни скинули вибухівку в Херсоні. Внаслідок атаки ворога двоє місцевих жителя отримали травми. На жаль, 53-річний чоловік загинув від отриманих травм.