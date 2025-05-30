Російські військові атакували дронами Херсон, є поранені

фото: ілюстративне

Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що під ворожий удар у Дніпровському районі потрапив 54-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, уламкові поранення ніг, живота та передпліччя.

Також внаслідок атаки ворожого дрона постраждала 38-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію.

Обох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль на Херсонщині.