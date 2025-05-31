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31 мая 2025, 10:10

На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадали

31 мая 2025, 10:10
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вчера, 30 мая, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 10 мирных жителей, погибли трое гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили жилой дом, газопровод, гаражи и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 мая российские войска убили 66-летнего жителя Херсона.

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