На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадали
Вчера, 30 мая, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 10 мирных жителей, погибли трое гражданских
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили жилой дом, газопровод, гаражи и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 31 мая российские войска убили 66-летнего жителя Херсона.
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