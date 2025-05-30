Окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль на Херсонщині
Росіяни атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Комишанах Херсонської області
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Внаслідок атаки поранення отримав 42-річний чоловік.
"Мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення плеча та спини отримав чоловік, 42 років. Нині медики надають потерпілому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти вбили 3 людей.
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