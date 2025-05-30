Мешканець Херсонщині підірвався на міні
Вчора пізно ввечері, 29 травня, на міні підірвався житель села Качкарівка Бериславського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік. В нього — часткова ампутація стопи", — йдеться в повідомленні.
Потерпілого доправляють до лікарні, де йому нададуть медичну допомогу.
Нагадаємо, того ж дня у селі Мала Олександрівка Бериславського району на міні підірвався 44-річний чоловік.
У селі на Херсонщині чоловік підірвався на мініВсі новини »
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