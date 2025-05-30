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30 травня 2025, 04:00

Мешканець Херсонщині підірвався на міні

30 травня 2025, 04:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора пізно ввечері, 29 травня, на міні підірвався житель села Качкарівка Бериславського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік. В нього — часткова ампутація стопи", — йдеться в повідомленні.

Потерпілого доправляють до лікарні, де йому нададуть медичну допомогу.

Нагадаємо, того ж дня у селі Мала Олександрівка Бериславського району на міні підірвався 44-річний чоловік.

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