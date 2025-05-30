14:07  29 мая
В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000
13:22  29 мая
В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
10:51  29 мая
В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
UA | RU
UA | RU
30 мая 2025, 04:00

Житель Херсонщины подорвался на мине

30 мая 2025, 04:00
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вчера поздно вечером, 29 мая, на мине взорвался житель села Качкаровка Бериславского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"В результате взрыва пострадал 41-летний мужчина. У него — частичная ампутация стопы", — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставляют в больницу, где ему окажут медицинскую помощь.

Напомним, в тот же день в селе Малая Александровка Бериславского района на мине взорвался 44-летний мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война госпитализация Херсонская ОГА подрыв Херсонская область мина травмы
В селе на Херсонщине мужчина подорвался на мине
29 мая 2025, 20:50
Оккупанты накрыли из артиллерии пригород Херсона: погиб молодой мужчина
29 мая 2025, 17:00
Удар КАБами по селу на Запорожье: количество жертв и пострадавших возросло
29 мая 2025, 15:42
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"
30 мая 2025, 05:05
В Кировоградской области из реки достали тело мужчины
30 мая 2025, 04:30
Бывшая жена ведущего Максима Нелипы объяснила, почему она с детьми не пришла на церемонию прощания в Киеве
30 мая 2025, 03:50
В Полтавской области мотоцикл сбил на переходе девушку и 3-летнего ребенка
30 мая 2025, 03:10
Певица Саша Кольцова призналась, на чем она зарабатывает
30 мая 2025, 02:50
Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов
30 мая 2025, 02:30
В Херсоне оккупанты убили человека
30 мая 2025, 01:25
На Прикарпатье в результате пожара погиб мужчина
30 мая 2025, 00:42
Россияне атаковали гражданское авто на Запорожье: ранены отец с сыном
30 мая 2025, 00:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »