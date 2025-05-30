Житель Херсонщины подорвался на мине

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"В результате взрыва пострадал 41-летний мужчина. У него — частичная ампутация стопы", — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставляют в больницу, где ему окажут медицинскую помощь.

Напомним, в тот же день в селе Малая Александровка Бериславского района на мине взорвался 44-летний мужчина.