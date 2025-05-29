У селі на Херсонщині чоловік підірвався на міні
Сьогодні, 29 травня, у селі Мала Олександрівка Бериславського району місцевий мешканець підірвався на міні. Постраждалого ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
Відомо, що вибух стався близько 16:00.
"Через детонацію вибухонебезпечного предмета 44-річний чоловік дістав вибухову травму, ампутацію стопи, поранення обличчя та рук, а також опіки голови", — йдеться в повідомленні.
Потерпілого ушпиталили до лікарні. Він перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, 27 травня у селі Зміївка Бериславського району місцевий житель підірвався на російській міні ПФМ-1 "Лепесток". Херсонець втратив частину ноги.
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