Окупанти накрили з артилерії передмістя Херсона: загинув молодий чоловік
Вдень 29 травня російські війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонського району. Через ворожу атаку загинув місцевий мешканець
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, російська армія атакувала Антонівку близько 13:00. Відомо, що окупанти накрили селище з артилерійської зброї.
"Травми, несумісні з життям, отримав 27-річний чоловік, який в момент удару перебував у будинку", – йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 29 травня через російську атаку загинули двоє жителів Берислава Херсонської області.
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