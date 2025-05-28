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28 травня 2025, 02:05

На Херсонщині цивільний підірвався на ворожій міні

28 травня 2025, 02:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 27 травня, у селі Зміївка Бериславського району місцевий житель підірвався на російській міні ПФМ-1 "Лепесток". Він втратив частину ноги

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За оперативними даними, 47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "Лепесток". Через детонацію херсонець дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки.

"Нині потерпілий — у лікарні під наглядом лікарів. Його стан — стабільний", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно житель селища Берегове Херсонського району підірвався на міні.

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