На Херсонщині цивільний підірвався на ворожій міні
У вівторок, 27 травня, у селі Зміївка Бериславського району місцевий житель підірвався на російській міні ПФМ-1 "Лепесток". Він втратив частину ноги
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За оперативними даними, 47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "Лепесток". Через детонацію херсонець дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки.
"Нині потерпілий — у лікарні під наглядом лікарів. Його стан — стабільний", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно житель селища Берегове Херсонського району підірвався на міні.
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