В Херсонской области гражданский подорвался на вражеской мине
Во вторник, 27 мая, в селе Змиевка Бериславского района местный житель подорвался на российской мине ПФМ-1 "Лепесток". Он потерял часть ноги
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По оперативным данным, 47-летний мужчина наступил на противопехотную мину "Лепесток". Из-за детонации херсонец получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию стопы, ранения голени и руки.
"В настоящее время пострадавший — в больнице под наблюдением врачей. Его состояние — стабильное", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно житель поселка Берегово Херсонского района взорвался на мине.
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