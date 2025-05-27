На Харківщині трактор підірвався на російській протитанковій міні
Інцидент стався вдень 27 травня на околиці міста Балаклія Ізюмського району. Внаслідок вибуху постраждав тракторист
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Харківській області.
За наявними даними, під час косіння трави на узбіччі дороги стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі (ймовірно ворожій протитанковій міні).
"Внаслідок детонації вибухового пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка", — йдеться в повідомленні.
Пораненого чоловіка ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, минулого тижня на Херсонщині трактор підірвався на міні під час польових робіт.
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