На Харківщині трактор підірвався на російській протитанковій міні

фото: ДСНС України у Харківській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Харківській області.

За наявними даними, під час косіння трави на узбіччі дороги стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі (ймовірно ворожій протитанковій міні).

"Внаслідок детонації вибухового пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка", — йдеться в повідомленні.

Пораненого чоловіка ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, минулого тижня на Херсонщині трактор підірвався на міні під час польових робіт.