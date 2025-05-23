16:09  23 травня
Іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі
14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 15:29

На Херсонщині трактор підірвався на міні під час польових робіт

23 травня 2025, 15:29
Читайте также на русском языке
фото: Херсонська ОВА
Читайте также
на русском языке

Сьогодні зранку в Новоолександрівській громаді, поблизу села Червоне Херсонської області, трактор наїхав на російську міну

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Інцидент стався під час проведення сільськогосподарських робіт.

Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка зазнала пошкоджень.

На щастя, водій залишився неушкодженим.

В ОВА наголошують, не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, минулого тижня на Херсонщині чоловік підірвався на міні. У нього діагностували вибухову травму, множинні поранення та перелом кістки ноги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух Херсон поле міна трактор водій вибухонебезпечні предмети
У Херсоні окупанти вдруге обстріляли дитсадок: є руйнування
23 травня 2025, 13:45
У передмісті Херсона з-під завалів будинку деблокували жінку
23 травня 2025, 11:45
Росіяни атакували Херсон безпілотниками: поранено чоловіка
23 травня 2025, 10:14
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
23 травня 2025, 16:42
Півтора року грала роль переселенки: на Харківщині викрили жінку, яка обікрала державу
23 травня 2025, 16:35
Експерти встановлюють причину масштабної пожежі у Тернополі
23 травня 2025, 16:29
Ракетний удар по Одесі: загинула людина, ще восьмеро поранені
23 травня 2025, 16:22
Іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі
23 травня 2025, 16:09
Українські прикордонники показали, як знищують російських окупантів на Луганщині
23 травня 2025, 15:59
На Київщині отримав підозру чоловік, який до смерті забив жінку
23 травня 2025, 15:57
Аварія у Львові: зіткнулися чотири машини, є постраждалі
23 травня 2025, 15:47
Експерт розповів, чому буферні зони Путіна - це інформаційний блеф
23 травня 2025, 15:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »