На Херсонщині трактор підірвався на міні під час польових робіт

фото: Херсонська ОВА

Сьогодні зранку в Новоолександрівській громаді, поблизу села Червоне Херсонської області, трактор наїхав на російську міну

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Інцидент стався під час проведення сільськогосподарських робіт.

Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка зазнала пошкоджень.

На щастя, водій залишився неушкодженим.

В ОВА наголошують, не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, минулого тижня на Херсонщині чоловік підірвався на міні. У нього діагностували вибухову травму, множинні поранення та перелом кістки ноги.