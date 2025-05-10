У Херсоні російський дрон вбив цивільного чоловіка

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У суботу, 10 травня, в Херсоні російські війська атакували з дрона мирного жителя

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, близько 7:00 російські військові атакували з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі.

Внаслідок вибуху, чоловік отримав важкі поранення та, на жаль, загинув на місці.

Нагадаємо, 9 травня, під час оголошеного так званого перемир'я, росіяни атакували безпілотником мирного жителя Херсона. Постраждалого госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про чотириденне "перемир'я" у травні. Кремль анонсував припинення бойових дій з нуля годин із 7 на 8 травня до нуля годин із 10 на 11 травня.