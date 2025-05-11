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11 мая 2025, 09:00

Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 3 гражданских

11 мая 2025, 09:00
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 10 мая, оккупационные российские войска терроризировали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали трое мирных жителей, один человек погиб

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские захватчики атаковали социальную инфраструктуру и жилые кварталы. Оккупанты повредили два частных дома. Также захватчики изуродовали сотовую башню и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Херсоне российские войска атаковали из дрона мирного жителя, он погиб.

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война обстрелы оккупанты Херсон жертва Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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