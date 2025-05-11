Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 3 гражданских
За прошедшие сутки, 10 мая, оккупационные российские войска терроризировали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали трое мирных жителей, один человек погиб
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские захватчики атаковали социальную инфраструктуру и жилые кварталы. Оккупанты повредили два частных дома. Также захватчики изуродовали сотовую башню и частный автомобиль.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 мая в Херсоне российские войска атаковали из дрона мирного жителя, он погиб.
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