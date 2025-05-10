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10 травня 2025, 13:31

Ніч без тривог, ранок із дроном: росіяни знову атакували Нікопольщину

10 травня 2025, 13:31
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фото: з відкритих джерел
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На Дніпропетровщині ніч і з 9 на 10 травня пройшла без ворожих обстрілів

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Водночас, за його словами, у суботу вранці, 10 травня, російські війська знову атакували Нікопольщину.

Зокрема окупанти застосували FPV-дрон по території Марганецької громади.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, 10 травня, під час оголошеного так званого перемир'я, росіяни атакували безпілотником мирного жителя Херсона. Чоловік загинув.

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війна Дніпропетровська область FPV-дрон російська армія
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