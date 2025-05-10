Ніч без тривог, ранок із дроном: росіяни знову атакували Нікопольщину
На Дніпропетровщині ніч і з 9 на 10 травня пройшла без ворожих обстрілів
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Водночас, за його словами, у суботу вранці, 10 травня, російські війська знову атакували Нікопольщину.
Зокрема окупанти застосували FPV-дрон по території Марганецької громади.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, 10 травня, під час оголошеного так званого перемир'я, росіяни атакували безпілотником мирного жителя Херсона. Чоловік загинув.
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