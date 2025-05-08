До 12 років позбавлення волі засудили жителя Херсона, який служив окупантам та намагався потрапити до ЗСУ

фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд виніс вирок жителю Херсона, який під час окупації міста працював на російських загарбників, а після звільнення намагався вступити до лав Збройних Сил України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У червні 2022 року чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами і влаштувався до захопленої колонії на посаду кінолога. Упродовж кількох місяців він працював на окупаційну адміністрацію, отримуючи зарплату в російських рублях.

Після деокупації Херсона чоловік залишився на підконтрольній Україні території та намагався уникнути відповідальності. Згодом він вступив до лав ЗСУ, але правоохоронці його викрили викрило та затримали.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання — 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах на 10 років.

Нагадаємо, посадовець військової частини на Херсонщині може сісти на 6 років, за те що закуповував хліб за завищеними цінами.