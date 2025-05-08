К 12 годам лишения свободы приговорили жителя Херсона, который служил оккупантам и пытался попасть в ВСУ

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По материалам Государственного бюро расследований суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации города работал на российских захватчиков, а после увольнения пытался вступить в ряды Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В июне 2022 года мужчина добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и устроился в захваченную колонию на должность кинолога. Несколько месяцев он работал на оккупационную администрацию, получая зарплату в российских рублях.

После деоккупации Херсона мужчина остался на подконтрольной Украине территории и пытался уйти от ответственности. Впоследствии он вступил в ряды ВСУ, но правоохранители его разоблачили и задержали.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание - 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах на 10 лет.

Напомним, чиновник воинской части в Херсонской области может сесть на 6 лет, за то что закупал хлеб по завышенным ценам.