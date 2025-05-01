Посадовець військової частини на Херсонщині може сісти на 6 років, за те що закуповував хліб за завищеними цінами

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої служби відділу тилового забезпечення одного з військових підрозділів, дислокованих у Херсонській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що у 2023 році посадовець, відповідальний за організацію постачання харчів, сприяв укладанню договору на закупівлю хліба з підприємцем, який реалізовував продукцію за значно завищеними цінами.

Внаслідок таких дій військова частина переплатила за хліб понад 1 млн грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Нагадаємо, в Херсоні російський БпЛА атакував комунальників.