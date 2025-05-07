Обстріл Херсона: чоловіка витягли з-під завалів після влучання снаряда
У середу, 7 травня, близько 10:30 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів влучив у приватний житловий будинок.
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний місцевий житель. Рятувальники оперативно деблокували чоловіка та передали його медикам.
У постраждалого діагностували вибухову травму та контузію. Він отримує всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 травня, окупаційні російські війська тероризували 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних жителів, дві людини загинули.
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