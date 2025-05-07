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07 мая 2025, 13:07

Обстрел Херсона: мужчину вытащили из-под завалов после попадания снаряда

07 мая 2025, 13:07
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фото: из открытых источников
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В среду, 7 мая, около 10.30 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Один из снарядов попал в частный жилой дом

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что под завалами разрушенного дома оказался 48-летний местный житель. Спасатели оперативно деблокировали мужчину и передали его медикам.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму и контузию. Он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 мая, оккупационные российские войска терроризировали 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей, два человека погибли.

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