Херсонщина під обстрілами: за тиждень – понад 2100 ворожих БпЛА
За минулий тиждень російські війська здійснили понад 2100 запусків безпілотників по містах і селах Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, завдяки ефективній роботі українських військових вдалося знищити 78,5% ворожих дронів.
Прокудін подякував захисникам за стійкість і відданість справі.
"Дякую бійцям за захист життів мешканців області", – зазначив очільник ОДА.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро мирних жителів, одна людина загинула.
У ніч на 5 травня російська армія випустила по Україні дві ракети та 116 ударних безпілотників різних типів.
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