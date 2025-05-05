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05 мая 2025, 14:57

На Херсонщине из-за российских дронов сгорела школа

05 мая 2025, 14:57
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фото: Херсонская ОВА
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Российские войска продолжают целенаправленно избивать по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Вчера вечером, 4 мая, враг атаковал дронами школу в селе Дудчаны Миловской общины

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара возник масштабный пожар.

Из-за постоянной угрозы повторных атак огонь не удалось быстро потушить – здание школы полностью сгорело.

По данным Минобразования, на конец января 2024 года россияне разрушили на территории Украины более 200 школ. Еще 1600 – повредили.

Напомним, за прошедшую неделю российские войска совершили более 2100 запусков беспилотников по городам и селам Херсонской области.

За прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей, один человек погиб.

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