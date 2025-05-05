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05 травня 2025, 10:00

Вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 100 "шахедів": як відпрацювала ППО

05 травня 2025, 10:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 5 травня російська армія випустила по Україні дві ракети та 116 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 42 дрони, ще 21 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово — РФ, Приморськ — ТОТ Запорізької області. Також відомо, що ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали удару по Конотопу Сумської області, застосувавши понад десяток "шахедів" та дві балістичні ракети.

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