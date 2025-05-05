Херсонщина под обстрелами: за неделю – более 2100 вражеских БПЛА
За прошедшую неделю российские войска совершили более 2100 запусков беспилотников по городам и селам Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин , передает RegioNews.
По его словам, благодаря эффективной работе украинских военных удалось уничтожить 78,5% вражеских дронов.
Прокудин поблагодарил защитников за стойкость и преданность делу.
"Благодарю бойцов за защиту жизней жителей области", – отметил глава ОГА.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей, один человек погиб.
В ночь на 5 мая российская армия выпустила по Украине две ракеты и 116 ударных беспилотников разных типов.
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