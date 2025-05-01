В Херсоне россияне атаковали беспилотником гражданского
В четверг, 1 мая, в Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали дроном мужчину. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"Под удар попал 45-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму", – говорится в сообщении.
В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшему.
Напомним, в четверг, 1 мая, российский беспилотник атаковал жителя Херсона в центре города.
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