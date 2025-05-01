В прокуратурі показали наслідки удару по АЗС в Харкові
У Харкові внаслідок удару дроном по АЗС почалася пожежа. Під обстріл, імовірно, потрапила АЗС «Маршал»
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, учора, 30 квітня, близько 23:30 ударний безпілотник завдав удару по Харкову. Влучання зафіксовано по автозаправній станції у Київському районі міста. Спалахнула пожежа.
На щастя, ніхто не постраждав.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Судячи з фото прокуратури, під удар потрапила АЗС "Маршал" на вулиці Леся Сердюка в районі перехрестя з Окружною дорогою.
Раніше повідомлялось, що росіяни поцілили безпілотником по АЗС у Харкові.
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