В прокуратурі показали наслідки удару по АЗС в Харкові

фото: ілюстративне

У Харкові внаслідок удару дроном по АЗС почалася пожежа. Під обстріл, імовірно, потрапила АЗС «Маршал»

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, учора, 30 квітня, близько 23:30 ударний безпілотник завдав удару по Харкову. Влучання зафіксовано по автозаправній станції у Київському районі міста. Спалахнула пожежа.

На щастя, ніхто не постраждав.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Судячи з фото прокуратури, під удар потрапила АЗС "Маршал" на вулиці Леся Сердюка в районі перехрестя з Окружною дорогою.

Раніше повідомлялось, що росіяни поцілили безпілотником по АЗС у Харкові.