Оккупанты ударили по Херсону: есть раненый
Сегодня днем, 1 мая, российские оккупанты атаковали беспилотником центра Херсона. Ранения получил мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики атаковали мужчину 1970 года рождения около 12:45. Херсонец получил взрывную травму и контузию.
"Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение. Он будет лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 1 мая, российский беспилотник атаковал жительницу Антоновки под Херсоном. Она получила взрывную травму и обломочные ранения.
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