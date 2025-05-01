Оккупанты ударили по Херсону: есть раненый

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики атаковали мужчину 1970 года рождения около 12:45. Херсонец получил взрывную травму и контузию.

"Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение. Он будет лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 1 мая, российский беспилотник атаковал жительницу Антоновки под Херсоном. Она получила взрывную травму и обломочные ранения.