Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 6 цивільних

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Незламне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Томарине, Тягинка, Бургунка, Миколаївка, Нововоронцовка, Костирка, Хрещенівка, Шевченківка, Червоний маяк, Дудчани, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новоолександрівка та Веселе.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Загарбники пошкодили 10 багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Під обстрілом опинився Дніпровський район, постраждали щонайменше двоє містян.