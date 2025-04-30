Російські війська накрили Херсон з артилерії: є поранені
У вівторок ввечері, 29 квітня, росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Під обстрілом опинився Дніпровський район, постраждали щонайменше двоє містян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За даними влади, загарбники атакували Херсон близько 20:20.
"Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка, котра перебувала на вулиці. В неї — мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини", — йдеться у повідомленні.
Також через цей обстріл 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 29 квітня російська авіація атакувала КАБом Дніпровський район Херсона. Внаслідок авіаудару постраждала пенсіонерка.
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