Массированные обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 6 гражданских

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За прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей региона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Захватчики повредили 10 многоэтажек и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 29 апреля россияне ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрелом оказался Днепровский район, пострадали не менее двух горожан.