Масовані обстріли Дніпра "шахедами": в ОВА показали наслідки ударів та розповіли про жертв

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вночі російські окупанти завдали масованих ударів "шахедами" по Дніпру. Через обстріли знищений будинок, загинув мирний житель, ще один чоловік постраждав

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі. У різних частинах Дніпра спалахнули пожежі, які загасили рятувальники. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Внаслідок масованого удару пошкоджене підприємство, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

"Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким", — йдеться в повідомленні.

Також під час обстрілу отримав поранення 78-річний місцевий мешканець.

За даними ОВА, вночі оборонці неба знищили над областю дев'ять російських ударних БпЛА.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 квітня окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Дніпро. У місті виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки. Загинула людина, є поранений.