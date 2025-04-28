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28 апреля 2025, 16:35

Добровольно пошел на сотрудничество с врагом: в Херсонской области разоблачили дежурного коллаборанта

28 апреля 2025, 16:35
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В Херсонской области разоблачили коллаборанта. Он еще с 2022 года перешел работать на сторону россиян

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Заочно сообщили о подозрении 53-летнему жителю Херсонской области. Летом 2022 г. он добровольно согласился на сотрудничество с россиянами. У оккупантов он занял должность так называемого "начальника департамента промышленности и торговли Херсонской области".

В его обязанности входила организация и контроль работы "департамента". В частности, он занимался уходом за отраслью промышленности, торговли, общепита, сферы бытовых услуг на территории Херсона с учетом требований законодательства страны-агрессора.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборанта. Он добровольно согласился работать на лесничестве для кафиров. Предатель также активно пропагандировал российские нарративы в соцсетях и оправдывал обстрелы оккупантами гражданских объектов.

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