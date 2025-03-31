На Херсонщині судитимуть чоловіка, який добровільно працював "інспектором охорони" під час російської окупації

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо мешканця Херсонської області, який працював на окупантів у захопленій колонії. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

За даними слідства, у 2022 році після захоплення російськими військами частини Херсонщини, чоловік добровільно став співпрацювати з окупаційною владою та влаштувався на "службу" в окуповану "Дар’ївську виправну колонію №10". З червня 2022 року він обіймав посаду "молодшого інспектора відділу охорони", за що отримував зарплату у рублях.

Після деокупації регіону чоловік залишився на підконтрольній Україні території і навіть пішов служити в ЗСУ.

Колаборанта затримали на початку 2025 року в Харківській області.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Херсонщині в полі знайшли та знищили російську авіабомбу ФАБ-250.