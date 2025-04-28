На Херсонщині через російські обстріли поранені 5 цивільних
Протягом минулої доби російські війська тероризували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Червоний Маяк, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка та Тягинка.
"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Загарбники пошкодили чотири багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди й гаражі.
Нагадаємо, 27 квітня російська авіація завдала ударів по Херсону. Внаслідок "прильоту" пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок та лікарня. Постраждали щонайменше четверо мирних жителів.