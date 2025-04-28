08:00  28 квітня
У Львові під колесами пасажирського поїзда загинула людина
06:35  28 квітня
З України намагалися вивезти колекцію старовинних монет
07:27  28 квітня
У Києві п'яна жінка впала з електросамоката й отримала штраф
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2025, 08:25

На Херсонщині через російські обстріли поранені 5 цивільних

28 квітня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська тероризували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Червоний Маяк, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка та Тягинка.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Загарбники пошкодили чотири багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди й гаражі.

Нагадаємо, 27 квітня російська авіація завдала ударів по Херсону. Внаслідок "прильоту" пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок та лікарня. Постраждали щонайменше четверо мирних жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти Херсон Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
Росіяни атакували дроном житловий будинок на Дніпропетровщині: є жертва
28 квітня 2025, 07:53
Війська РФ скинули на Запорізьку область понад 20 авіабомб: пошкоджена інфраструктура
28 квітня 2025, 07:35
Російська армія скинула авіабомби на Костянтинівку: 3 людини загинули, 4 постраждали
27 квітня 2025, 15:10
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Сумщині внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено десятки будинків
28 квітня 2025, 08:56
Окупанти накрили Нікопольщину з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки атак
28 квітня 2025, 08:45
Трамп розповів, чи готовий Зеленський поступитися Кримом заради миру
28 квітня 2025, 08:20
Відмовилась від співпраці з ворогом: на Рівненщині поліція відзначила школярку
28 квітня 2025, 08:15
У Львові під колесами пасажирського поїзда загинула людина
28 квітня 2025, 08:00
Росіяни атакували дроном житловий будинок на Дніпропетровщині: є жертва
28 квітня 2025, 07:53
На Харківщині підірвалося авто: поранені троє людей
28 квітня 2025, 07:45
Війська РФ скинули на Запорізьку область понад 20 авіабомб: пошкоджена інфраструктура
28 квітня 2025, 07:35
У Києві п'яна жінка впала з електросамоката й отримала штраф
28 квітня 2025, 07:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Всі блоги »