Війська РФ скинули на Запорізьку область понад 20 авіабомб: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби російські окупанти завдали 354 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 1 повідомлення про пошкодження будинку. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 21 авіаційний удар по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Малій Токмачці.
- 210 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку.
- 117 артобстрілів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вчора окупанти вдарили ФАБами по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок ворожого авіаудару три людини загинули, ще четверо –постраждали.
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