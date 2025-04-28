В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 5 гражданских

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За прошедшие сутки российские войска терроризировали более 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Захватчики повредили четыре многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки и гаражи.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля российская авиация нанесла удары по Херсону. В результате "прилета" повреждены многоэтажки, частный дом и больница. Пострадали не менее четырех мирных жителей.