Російська армія скинула авіабомби на Костянтинівку: 3 людини загинули, 4 постраждали

фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні, 27 квітня, окупанти вдарили ФАБами по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок ворожого авіаудару є загиблі та поранені

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 10:50 окупанти скинули на Костянтинівку три "ФАБ-250" із модулем УМПК. Бомби поцілили по приватному сектору, через що пошкоджені 21 будинок і легкові автомобілі.

"Внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер", — йдеться у повідомленні.

Також через атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок і двоє чоловіків 77 і 83 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Людям надали медичну допомогу.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, 26 квітня через російські бомбардування Донеччини загинули четверо людей, ще 17 цивільних постраждали.