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Сьогодні вранці російські війська атакували дронами селище Білозерка Херсонського району. Є жертва та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, внаслідок ранкової дронової атаки на Білозерку загинула пенсіонерка та постраждали двоє цивільних.

"Внаслідок цього загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще двоє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, серед постраждалих – 47-річний чоловік. Він дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг. У 66-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Він лікуватиметься амбулаторно.

За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Великдень російські війська обстріляли 13 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів троє цивільних загинули, ще троє мирних мешканців постраждали.