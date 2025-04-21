На Великдень окупанти понад 130 разів обстріляли Запорізьку область
На Великдень російські окупанти завдали 133 удари по семи населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали", – уточнив очільник ОВА/
Іван Федоров додав, що вчора 108 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Також 25 артударів завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по Миколаєву ракетами невстановленого типу.
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